Nicolò Fagioli va verso l’esclusione dalla lista dei 23 per la sfida dell’Italia contro il Belgio. Dopo la consegna dei nominativi all’Uefa, il centrocampista della Fiorentina figurava tra i probabili destinati alla tribuna, insieme a Vergara e Zaniolo. Il gruppo convocato da Roberto Mancini conta 34 giocatori: con quattro partite in undici giorni, le scelte potrebbero cambiare già dal prossimo impegno, lunedì in Turchia.

Contro il Belgio il ct dovrebbe schierare un 4-3-3 con Pio Esposito centravanti. Cambiaghi è favorito per un posto nel tridente, mentre Kean potrebbe essere adattato sulla destra, pur restando in ballottaggio con Daniel Maldini. Zaniolo, appena rientrato da uno stiramento, rischia la tribuna per evitare di affrettare il recupero; Raspadori dovrebbe invece partire dalla panchina.

A centrocampo le scelte sembrano definite: Barella, Tonali e Romano, quest’ultimo al debutto in regia. In difesa Di Lorenzo è favorito su Kayode, Coppola dovrebbe affiancare Gianluca Mancini e Calafiori giocherà a sinistra. Scalvini è disponibile, ma appare leggermente indietro nelle gerarchie. Lo scrive il Corriere dello Sport.