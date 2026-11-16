Per tutti i quotidiani è stata la scelta sbagliata
Focus VN - Che Nations League per Kayode: ma quanto bisogna rimpiangerlo?
Nicolò Fagioli è stato il peggiore in Belgio-Italia. Queste le pagelle dei quotidiano che lo valutano tra il 4 e il 4,5, con un 5 Insomma, non un momento semplice per il centrocampista:
CORSPORT 4
Impegna subito Lammens, è un lampo nel buio di una serata che lo ha visto protagonista in negativo. Fa poco, non riesce ad essere decisivo e ad incidere, né nell’arginare, né nel proporre. Infatti Mancini lo toglie.
NAZIONE 4,5.
La mossa sbagliata. Impreciso e travolto dal ritmo dei padroni di casa.
GAZZETTA 4
Il palleggio è un'arte, a lui conosciuta: in azzurro sembra dimenticarsene nonostante Mancini non gli abbia fatto mancare la fiducia.
REPUBBLICA 4,5
I diretti avversari lo sovrastano a velocità doppia
TUTTOSPORT 5
Mancini lo inserisce dall’inizio per provare a verticalizzare, ma a parte un’occasione nei primi minuti si eclissa e sparisce dal campo, fagocitato dalla mediana super dinamica dei Diavoli Rossi.
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