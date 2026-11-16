Per tutti i quotidiani è stata la scelta sbagliata

Giovanni Zecchi
Belgium v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD6

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Nicolò Fagioli è stato il peggiore in Belgio-Italia. Queste le pagelle dei quotidiano che lo valutano tra il 4 e il 4,5, con un 5 Insomma, non un momento semplice per il centrocampista:

CORSPORT 4

Impegna subito Lammens, è un lampo nel buio di una serata che lo ha visto protagonista in negativo. Fa poco, non riesce ad essere decisivo e ad incidere, né nell’arginare, né nel proporre. Infatti Mancini lo toglie.

NAZIONE 4,5.

La mossa sbagliata. Impreciso e travolto dal ritmo dei padroni di casa.

GAZZETTA 4

Il palleggio è un'arte, a lui conosciuta: in azzurro sembra dimenticarsene nonostante Mancini non gli abbia fatto mancare la fiducia.
FBL-EUR-NATIONS-BEL-ITA

REPUBBLICA 4,5

I diretti avversari lo sovrastano a velocità doppia

TUTTOSPORT 5

Mancini lo inserisce dall’inizio per provare a verticalizzare, ma a parte un’occasione nei primi minuti si eclissa e sparisce dal campo, fagocitato dalla mediana super dinamica dei Diavoli Rossi.

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