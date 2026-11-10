L'ex arbitro Tiziano Pieri commenta gli episodi dubbi in Fiorentina-Juventus
Proviamo a marciare sul solco tracciato. Fiorentina divertente ma difesa problema vero
L'ex arbitro, Tiziano Pieri, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport per commentare il presunto tocco con un braccio di Joao Mario e il gol di Bremer nella gara della Fiorentina contro la Juventus:
Intanto va analizzato nella sua interezza. La prima cosa da sottolineare è la distanza dal pallone. E diciamo che non è da considerarsi un pallone inaspettato per Joao Mario. La velocità del pallone poi: era una palla lenta, perché il colpo di testa con il quale Dragusin ha rinviato la sfera è passato sopra la testa di Kolo Muani, arrivando al portoghese che aveva da subito un’impostazione a braccia larghe.
Joao Mario
Il suo errore è stato probabilmente di controllo: non l’ha toccato col piede e il pallone gli è schizzato sul braccio, con una postura punibile a tutti gli effetti. Quindi credo che lì sia proprio un difetto di coordinamento, ragion per cui il Var avrebbe dovuto richiamare l’arbitro Colombo e far assegnare un calcio di rigore.
Bremer
Sul calcio d’angolo di Douglas Luiz, ricostruendo proprio l’azione al 66’, Pellegrino va a vuoto di testa e Dragusin si perde Bremer, che va a impattare il pallone. Più che con la testa, colpisce con la spalla-braccio. Rimane una zona grigia. Il patch della Lega ci aiuta a determinare forse la posizione: rivedendola più volte, dal campo è impossibile capire per l’arbitro. Non si riesce facilmente a determinare la fallosità: sappiamo che il tocco di braccio-mano con il quale si segna una rete è sempre punibile. Quindi non conta più il concetto di punibilità con i parametri dati dall’altezza del braccio, ma il fatto proprio di segnare con una mano. Nel dubbio, qui secondo me ha fatto bene il Var a non intervenire: il campo deve avere comunque la sua direttrice univoca. In questo caso, dove non c’è certezza e non è un chiaro errore, il Var non deve intervenire.
Arbitri
Fiorentina-Juve è una delle gare più difficile dell’anno. Per un designatore deve essere alla stregua di Milan-Inter, di Juve-Inter. Sono quelle 10 o 15 partite che necessitano un’attenzione massima. Credo ci sia un po’ di confusione dal punto di vista arbitrale. Da sempre i falli di mano hanno creato notevoli problemi ai vari designatori che si sono succeduti per dare le disposizioni agli arbitri. Quindi forse bisognerebbe dare dei parametri un po’ più chiari agli arbitri, senza invocare rigori o rigorini, parlando più di calcio di rigore.
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