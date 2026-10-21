La Nazione analizza il momento di Dodo: il brasiliano cerca spazio nella Fiorentina di Vanoli, ma Jimenez resta davanti nelle gerarchie.
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Dopo essere finito ai margini della Fiorentina, Dodò prova a riconquistare spazio nelle gerarchie di Vanoli. Come scrive La Nazione, il brasiliano è subentrato sia a Genova sia contro il Como, accumulando poco più di mezz'ora complessiva. Presenze limitate, ma sufficienti a interrompere un periodo trascorso interamente in panchina.
La fascia destra, però, ha un padrone: Jimenez resta il titolare e il brasiliano deve lavorare in settimana per convincere l'allenatore. Dopo le recenti schermaglie sui social con il club e alcune testate giornalistiche, Dodo cerca di ripartire dal campo, provando a sfruttare le occasioni che Vanoli gli concederà.
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