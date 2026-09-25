L'opinione dell'ex centrocampista

Redazione VN
WhatsApp Image 2026-09-23 at 15.31.42

VIDEO VN - Pillon su Carpanesi: “Ha sempre avuto il viola nel cuore”

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista e oggi commentatore sportivo, è stato intervistato dal Corriere dello Sport per parlare di Fagioli e Oulai:

Fagioli e Oulai possono giocare insieme?

«Perché no? Sono entrambi giocatori forti e li vedo bene in un centrocampo a due. Possono giocare davanti alla difesa in un ipotetico 4-2-3-1. In un centrocampo a tre faccio più fatica a vederli insieme, perché nessuno dei due ha gli inserimenti da mezzala».

Chi potrebbe giocare da mezzala?

«Per quel ruolo ci sono Atta, Ndour e Brescianini. Vedrei bene anche Gonçalves come mezzala offensiva. Serve qualcuno che abbia numeri sotto porta, e per adesso né Oulai né Fagioli li hanno mostrati».
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI PARTITA SEDICESIMI DI FINALE DI COPPA ITALIA FIORENTINA VS PISA

Che cosa pensa dei due centrocampisti viola?

«Oulai ha vent’anni e tanta personalità. Il paragone con Kanté mi piace; pensando ai miei tempi, lo definirei un piccolo Iachini, anche se tecnicamente ha uno spessore diverso. Deve crescere nella gestione delle energie, ma Vanoli può aiutarlo: già l’anno scorso ha migliorato diversi giocatori e ha raggiunto la salvezza. Fagioli resta il centrocampista più forte della rosa: la Juventus ha perso tantissimo cedendolo. Se sta bene, è l’unico vero insostituibile. Da mezzala, però, fa più fatica: deve avere più campo e la migliore visione possibile del gioco. Il bello di questa Fiorentina è che ha tante soluzioni anche a centrocampo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti