Antonio Di Gennaro, ex centrocampista e oggi commentatore sportivo, è stato intervistato dal Corriere dello Sport per parlare di Fagioli e Oulai:

Fagioli e Oulai possono giocare insieme?

«Perché no? Sono entrambi giocatori forti e li vedo bene in un centrocampo a due. Possono giocare davanti alla difesa in un ipotetico 4-2-3-1. In un centrocampo a tre faccio più fatica a vederli insieme, perché nessuno dei due ha gli inserimenti da mezzala».

Chi potrebbe giocare da mezzala?

«Per quel ruolo ci sono Atta, Ndour e Brescianini. Vedrei bene anche Gonçalves come mezzala offensiva. Serve qualcuno che abbia numeri sotto porta, e per adesso né Oulai né Fagioli li hanno mostrati».

Che cosa pensa dei due centrocampisti viola?

«Oulai ha vent’anni e tanta personalità. Il paragone con Kanté mi piace; pensando ai miei tempi, lo definirei un piccolo Iachini, anche se tecnicamente ha uno spessore diverso. Deve crescere nella gestione delle energie, ma Vanoli può aiutarlo: già l’anno scorso ha migliorato diversi giocatori e ha raggiunto la salvezza. Fagioli resta il centrocampista più forte della rosa: la Juventus ha perso tantissimo cedendolo. Se sta bene, è l’unico vero insostituibile. Da mezzala, però, fa più fatica: deve avere più campo e la migliore visione possibile del gioco. Il bello di questa Fiorentina è che ha tante soluzioni anche a centrocampo».