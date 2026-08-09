La Fiorentina che si prepara alla nuova stagione è profondamente diversa da quella che aveva concluso lo scorso campionato. Rispetto alla formazione scesa in campo contro l’Atalanta il 22 maggio, è rimasto pochissimo: considerando l’undici che potrebbe essere schierato oggi, ben sette titolari su undici sarebbero nuovi. De Gea, Fagioli, Gudmundsson e Kean rappresentano i principali punti di continuità, mentre gli arrivi di Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas, Oulai, Atta e Mastantuono testimoniano la rivoluzione portata avanti da Paratici insieme al nuovo tecnico Fabio Grosso.

Il mercato, però, è ancora lontano dall'essere concluso. In difesa si cerca un altro terzino sinistro da affiancare a Valdepenas, mentre con il Sassuolo si lavora all'operazione che potrebbe portare Thorstvedt a Firenze coinvolgendo Fabbian e Fortini. Resta da capire anche il futuro di Fagioli e non è escluso l'arrivo di un altro mediano. In attacco, dopo Mastantuono, manca ancora l'esterno offensivo sulla fascia opposta, mentre la possibile cessione di Piccoli al Bologna dovrebbe aprire la strada all'assalto a Mateo Pellegrino.

La rivoluzione ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi, ma consegna a Grosso una squadra ancora in piena costruzione a poche settimane dall'inizio del campionato. Gli otto acquisti hanno un'età media di appena 21,75 anni e diversi di loro, tra cui Viery, Valdepenas, Oulai e Mastantuono, devono ancora conoscere il calcio italiano. Il talento non manca, ma serviranno tempo e lavoro per trovare automatismi ed equilibrio: toccherà a Grosso trasformare tanti giovani di qualità in una squadra solida e competitiva, mentre il cantiere viola resta ancora aperto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.