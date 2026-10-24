"La Fiorentina ha tutto per scalare la classifica e disputare un campionato diverso rispetto a quello dell'anno passato"
VIDEO - Inter-Fiorentina, le migliori quote per il match di San Siro
Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato del momento della squadra di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport:
Si aspettava un'altra partenza così della Fiorentina?
Sinceramente no. Però voglio dire una cosa: siamo ancora alla settima giornata di campionato. In Italia, non essendoci grande disponibilità economica per scegliere i migliori calciatori, molte squadre hanno preso rinforzi a campionato iniziato. Ciò che ora è bianco può diventare nero tra due-tre partite e viceversa. La Fiorentina ha tutto per scalare la classifica e disputare un campionato diverso rispetto a quello dell'anno passato.
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