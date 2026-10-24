"La Fiorentina ha tutto per scalare la classifica e disputare un campionato diverso rispetto a quello dell'anno passato"

Redazione VN
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Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato del momento della squadra di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport:

Si aspettava un'altra partenza così della Fiorentina?

Sinceramente no. Però voglio dire una cosa: siamo ancora alla settima giornata di campionato. In Italia, non essendoci grande disponibilità economica per scegliere i migliori calciatori, molte squadre hanno preso rinforzi a campionato iniziato. Ciò che ora è bianco può diventare nero tra due-tre partite e viceversa. La Fiorentina ha tutto per scalare la classifica e disputare un campionato diverso rispetto a quello dell'anno passato.
Delio Rossi su Lazio-Fiorentina

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