All'interno dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport viene trattato anche il tema relativo al futuro di Roberto De Zerbi, prossimo avversario della Fiorentina in panchina. Il tecnico, secondo la rosea, si incontrerà la prossima settimana con la proprietà neroverde e prenderà una decisione sul proprio futuro. Al momento si attestano al 50% le possibilità che De Zerbi guidi il Sassuolo anche nella prossima stagione. Spesso - si legge - è stato accostato a club come Napoli e Fiorentina, tuttavia entrambi i club sembrerebbero essersi orientati in altre direzioni.

(Photo by SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)