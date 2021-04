Locatelli: “Con i viola non sarà facile. Non c’è solo Vlahovic”

Il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli parla anche della sfida contro la Fiorentina: sarà una gara complicata: i viola non meritano la classifica che hanno

Sulle colonne del Corriere Dello Sport oggi in edicola troviamo una lunga intervista al centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli. Oltre alla stagione di qualità vissuta con i neroverdi e agli interessi delle big, il centrocampista è stato anche convocato da Mancini in Nazionale, con tanto di gol. Sabato affronterà la Fiorentina (e ritroverà il suo ex Iachini). Non sarà una gara facile, visto che arriverà "un'avversaria avvelenata da una classifica che non rispecchia le sue potenzialità". Secondo il giocatore, infatti, i viola hanno disputato un'ottima gara contro l'Atalanta e vorranno fare punti al Mapei. La Fiorentina non sarà solo Vlahovic: "C'è anche Ribery - avverte Locatelli - che può cambiare la partita in qualsiasi momento". E dall'altra parte, però, anche gli emiliani potranno avere le loro frecce all'arco. Soprattutto Raspadori, Traoré e Turati fra i profili indicati.