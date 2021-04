Iachini contro il suo passato: servono punti per la salvezza

Per Beppe Iachini sarà un giorno da ex nell'affrontare il Sassuolo. Uno stimolo in più per una partita cruciale verso la salvezza e dimostrare a Commisso di aver fatto la scelta giusta

Redazione VN

Sull'edizione odierna di Repubblica si parla di una partita speciale per il tecnico viola Beppe Iachini. Era infatti arrivato nel novembre 2017 (subentrando a Bucchi) sulla panchina del Sassuolo dopo 365 giorni di inattività: come spesso gli è capitato in carriera, riuscì a risollevare le sorti del club portandolo a un undicesimo posto finale e a una salvezza con due giornate di anticipo. Curiosamente, il suo esordio fu proprio a Firenze contro i viola allora di Pioli: non proprio una gara fra le migliori, che finì 3-0.

Sabato alle ore 18.00 il calendario metterà di nuovo di fronte proprio Fiorentina e Sassuolo: da ex il tecnico con il cappellino avrà certamente uno stimolo in più e con Rocco Commisso in tribuna ci sarà ancora più necessità di dimostrare che la scelta è stata giusta. Ma non finisce qui: il quotidiano sottolinea come nella stagione 2017/'18 non bastarono i 43 punti finali per avere la conferma. 1,33 punti a partita (migliorato a Firenze con 1,52 e decimo posto). Insomma, sarà un giorno da ex per Iachini: ma dovrà scacciare il rischio di esserlo anche alla Fiorentina.