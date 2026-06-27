De Gea in bilico: come reagirà all’arrivo di Filippi? Due nomi per la porta

De Gea è uno dei principali indiziati a lasciare la Fiorentina in nome della riduzione del monte ingaggi che si è resa necessaria

De Gea , Viery, Fagioli, Kean: l'asse della nuova Fiorentina? Al momento sì, ma come sottolinea il Corriere Fiorentino, mai come in questa sessione di mercato non ci sono certezze. Vale soprattutto per il portiere spagnolo, che guadagna tre milioni all'anno e che potrebbe essere il sacrificato eccellente dell'estate .

Alternative

Inoltre, l'arrivo di Claudio Filippi come preparatore dei portieri è uno spartiacque: potrebbe motivarlo - sarebbe apparso, si legge, un po' scarico con la stagione deludente della squadra - come fungere da pietra tombale sulla sua esperienza a Firenze. Quest'anno, senza coppe europee, l'ingaggio risulta davvero pesante e il mercato propone le alternative Mandas (Lazio, in prestito al Bournemouth in stagione) e Falcone (Lecce). Senza contare, in tutto ciò, Martinelli, per il quale la Fiorentina pensa ad un altro anno in prestito prima di valutarne il rientro.