Luca Ranieri è diventato uno dei punti fermi della nuova Fiorentina. Dopo una stagione difficile, nella quale ha perso anche la fascia di capitano e il posto da titolare senza creare polemiche, il difensore ha riconquistato la fiducia del club grazie al suo atteggiamento e alle prestazioni offerte nel finale di campionato. Fabio Paratici lo considera oggi uno degli incedibili e lo ha indicato, insieme a Marin Pongracic, come riferimento della difesa in vista della prossima stagione.
Repubblica Firenze
De Gea, Gud, Gosens no, ma Ranieri sì. Repubblica: “Per Paratici è incedibile”
Diversa la situazione degli altri leader dello spogliatoio. Il futuro di David De Gea dipenderà dalle offerte che arriveranno, anche se la Fiorentina non ha intenzione di forzarne la cessione e valuta una stagione di transizione prima di affidare definitivamente la porta a Martinelli. Più aperta, invece, la posizione di Robin Gosens: il club è disposto ad ascoltare eventuali proposte, considerando età, ingaggio e problemi fisici accusati nell'ultima annata. Anche Rolando Mandragora, pur intenzionato a restare, potrebbe partire in presenza di un'offerta importante dall'estero.
Restano infine da monitorare alcune possibili uscite. Dodò è tornato nel mirino dell'Inter dopo la partenza di Palestra, mentre dall'Inghilterra iniziano ad arrivare i primi interessamenti per Albert Gudmundsson, giocatore che la Fiorentina spera di cedere durante l'estate, anche accettando una minusvalenza. Lo scrive Repubblica Firenze.
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