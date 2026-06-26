De Gea, Gud, Gosens no, ma Ranieri sì. Repubblica: “Per Paratici è incedibile”

Luca Ranieri è diventato uno dei punti fermi della nuova Fiorentina. Dopo una stagione difficile, nella quale ha perso anche la fascia di capitano e il posto da titolare senza creare polemiche, il difensore ha riconquistato la fiducia del club grazie al suo atteggiamento e alle prestazioni offerte nel finale di campionato. Fabio Paratici lo considera oggi uno degli incedibili e lo ha indicato, insieme a Marin Pongracic, come riferimento della difesa in vista della prossima stagione.