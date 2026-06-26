Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa De Gea, Gud, Gosens no, ma Ranieri sì. Repubblica: “Per Paratici è incedibile”

Repubblica Firenze

De Gea, Gud, Gosens no, ma Ranieri sì. Repubblica: “Per Paratici è incedibile”

De Gea, Gud, Gosens no, ma Ranieri sì. Repubblica: “Per Paratici è incedibile” - immagine 1
Luca Ranieri è diventato uno dei punti fermi della nuova Fiorentina. Fabio Paratici vuole ripartire da lui
Redazione VN

Luca Ranieri è diventato uno dei punti fermi della nuova Fiorentina. Dopo una stagione difficile, nella quale ha perso anche la fascia di capitano e il posto da titolare senza creare polemiche, il difensore ha riconquistato la fiducia del club grazie al suo atteggiamento e alle prestazioni offerte nel finale di campionato. Fabio Paratici lo considera oggi uno degli incedibili e lo ha indicato, insieme a Marin Pongracic, come riferimento della difesa in vista della prossima stagione.

Diversa la situazione degli altri leader dello spogliatoio. Il futuro di David De Gea dipenderà dalle offerte che arriveranno, anche se la Fiorentina non ha intenzione di forzarne la cessione e valuta una stagione di transizione prima di affidare definitivamente la porta a Martinelli. Più aperta, invece, la posizione di Robin Gosens: il club è disposto ad ascoltare eventuali proposte, considerando età, ingaggio e problemi fisici accusati nell'ultima annata. Anche Rolando Mandragora, pur intenzionato a restare, potrebbe partire in presenza di un'offerta importante dall'estero.

Restano infine da monitorare alcune possibili uscite. Dodò è tornato nel mirino dell'Inter dopo la partenza di Palestra, mentre dall'Inghilterra iniziano ad arrivare i primi interessamenti per Albert Gudmundsson, giocatore che la Fiorentina spera di cedere durante l'estate, anche accettando una minusvalenza. Lo scrive Repubblica Firenze. 

Leggi anche
Titoli viola: “L’estate di Grosso” “Colpo Fiorentina, arriva Viery”
Viery alla Fiorentina, i retroscena di Gazzetta: “La Juve e quei 50mln di clausola”

© RIPRODUZIONE RISERVATA