De Biasi su Fiorentina-Torino
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Gianni De Biasi, ex allenatore del Torino, parlando della squadra di Abate alla Gazzetta dello Sport è tornano sulla sfida di Firenze:
«Non è facile partire con una squadra così nuova. L'inizio è stato difficile, veniva quasi da pensare che fosse una stagione dispari perché prima perdi con il Milan, poi vai a Reggio Emilia e vieni sconfitto anche dal Sassuolo, poi cadi in Coppa Italia contro il Monza davanti al tuo pubblico. Non è stato un percorso facile. Da lì, però, il Torino ha avuto un'altra consistenza: la vittoria di Firenze non era affatto scontata, poi è arrivata la sconfitta in casa contro la Roma ma in questo periodo ci sta e comunque la vittoria dei giallorossi non è stata netta come direbbe il 2-0; infine c'è stata la trasferta di Bologna, con una partita di buon livello».
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