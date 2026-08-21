La Fiorentina ha intenzione di recuperare Atta e Madragora per la sfida contro la Roma all'Olimpico

Redazione VN
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La Fiorentina prepara la trasferta di lunedì contro la Roma con l’obiettivo di recuperare sia Atta che Mandragora, anche se entrambi non sono ancora al massimo della condizione.

Per capire se saranno disponibili, lo staff viola dovrà attendere la giornata di domenica, quando verranno prese le decisioni definitive. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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