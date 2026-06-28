Da Dodò a Mandragora, CorFio: “Il piano di Paratici per le cessioni viola”

Tra i principali indiziati c'è Dodò, deciso a lasciare Firenze, anche se Roma, Napoli e Inter stanno valutando altre opzioni

L'eventuale cessione di Lucas Beltran rappresenterebbe solo il primo passo del piano di Fabio Paratici, che nelle prossime settimane punta a finanziare il mercato attraverso diverse uscite. Tra i principali indiziati c'è Dodò, deciso a lasciare Firenze, anche se Roma, Napoli e Inter stanno valutando altre opzioni.

Sul mercato ci sono anche altri esterni: Robin Gosens, pur intenzionato a restare, è considerato sacrificabile e avrebbe attirato l'interesse del Betis Siviglia, mentre per Niccolò Fortini non si registrano novità dopo i primi contatti con il Torino.