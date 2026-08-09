Quanto scritto dalla nostra redazione, Roberto Piccoli è a un passo dal Bologna. Il Corriere dello Sport però, si sofferma sulla cifra richiesta da Fabio Paratici definendola troppo alta (20 milioni):

Parliamo di numeri, che sono sempre decisivi. Per il momento Fabio Paratici sta chiedendo per Piccoli dai 19 ai 20 milioni, alla luce del fatto che nell’estate passata la Fiorentina lo pagò sui 27. Questo è un particolare che da una parte sta portando la Viola a far lievitare il prezzo dell’attaccante classe 2001, da un’altra al Bologna non può fregare di meno, avendo accettato prima di passare dal prestito con diritto al prestito con obbligo e poi ha detto anche sì all’ulteriore soluzione contrattuale dell’acquisizione a titolo definitivo. Ecco perché a questo punto si aspetta che la Fiorentina faccia un passo per venirgli incontro, come il Bologna (appunto) è andato incontro alla Viola. Ora, fino a che punto siano disposti Claudio Fenucci e Giovanni Sartori ad arrivare per vestire Piccoli di rossoblù è difficile da intuire, certo è che a 19/20 milioni non lo prenderebbero mai, e almeno questo lo fanno capire. ...

Da oggi in avanti il governo rossoblù lavorerà sia con Paratici che con Lucci per trovare una soluzione e una formula che possano soddisfare il più possibile tutte e tre le parti in causa (magari inserendo alcuni bonus legati a un eventuale sbarco del Bologna in Europa al termine della prossima stagione), e va detto come nel frattempo abbia congelato le trattative per l’uscita di Thijs Dallinga, richiesto in Bundesliga, Ligue 1 e dal Genoa. Perché il Bologna Piccoli lo vuole, ma senza risolvere quello che a oggi sembra più un «problema» della Fiorentina.