"La Fiorentina è quella mi stuzzica: progetto interessante e ambizioso, ci stanno davvero provando"
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Billy Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato in esclusiva a Repubblica per commentare il campionato di Serie A. Ecco le sue parole sulla Fiorentina, Fabio Grosso e Franco Mastantuono:
A proposito di talenti, ce ne sono in Serie A tra i nuovi arrivi?
«Voglio proprio vedere Mastantuono, può essere il colpo dell’estate: come talento può essere la copia esatta di Nico Paz. Mi incuriosisce molto. Ma ci sono molte cose che mi stuzzicano».
Quali?
«La nuova generazione di allenatori giovanissimi, Aquilani, Grosso, Abate, lo stesso De Rossi, ci servono idee nuove, è importante qualcuno che voglia cambiare l’inerzia. E poi aspetto di vedere il Milan di Amorim cosa sarà, se il Como saprà confermarsi. Ma la Fiorentina è quella mi stuzzica: progetto interessante e ambizioso, ci stanno davvero provando».
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