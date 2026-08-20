Billy Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato in esclusiva a Repubblica per commentare il campionato di Serie A. Ecco le sue parole sulla Fiorentina, Fabio Grosso e Franco Mastantuono:

«La nuova generazione di allenatori giovanissimi, Aquilani, Grosso, Abate, lo stesso De Rossi, ci servono idee nuove, è importante qualcuno che voglia cambiare l’inerzia. E poi aspetto di vedere il Milan di Amorim cosa sarà, se il Como saprà confermarsi. Ma la Fiorentina è quella mi stuzzica: progetto interessante e ambizioso, ci stanno davvero provando».