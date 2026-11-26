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Nelle sue valutazioni tattiche, Paolo Vanoli deve tenere conto di Alieu Njie, il giocatore più in forma della Fiorentina. Lo svedese ha acquisito fiducia ed è stato tra i pochi viola capaci di fare la differenza negli ultimi trenta metri. Sia il 4-3-3 sia il 3-4-3 gli permetterebbero di conservare il ruolo di esterno offensivo.

Con il 3-5-2 o il 3-4-1-2, invece, Njie rischierebbe di perdere spazio. Nel primo modulo, Mastantuono sarebbe il candidato naturale a giocare da seconda punta al fianco di Pellegrino. Nel secondo, alle spalle dei due attaccanti ci sarebbe posto per un trequartista. Una possibilità per lo svedese sarebbe giocare a tutta fascia, ruolo per il quale ha la corsa necessaria, ma che gli imporrebbe movimenti nuovi e un lavoro difensivo più dispendioso.

L’impiego largo a centrocampo rischierebbe di togliere a Njie lucidità proprio nella zona in cui oggi incide di più. Nel cercare maggiore solidità, Vanoli dovrà quindi salvaguardare la crescita dello svedese e quanto di buono la Fiorentina ha mostrato in attacco nell’ultimo mese. Lo scrive la Nazione.