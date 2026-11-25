Il difensore viola è uscito contro il Monza per un risentimento muscolare. Oggi gli esami per valutare l'entità del problema.
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La Fiorentina attende novità sulle condizioni di Viery. Il difensore, uscito dopo appena mezz'ora nella sfida contro il Monza a causa di un risentimento muscolare, nella giornata di ieri si è sottoposto alle prime terapie e oggi effettuerà gli esami strumentali per stabilire l'entità del problema.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'infortunio non dovrebbe essere particolarmente rilevante, ma resta da capire se il giocatore sarà a disposizione di Paolo Vanoli per la trasferta di domenica contro l'Udinese. La sua eventuale assenza si aggiungerebbe a quelle già previste di Marin Pongracic e Fabiano Parisi.
Per il difensore croato si punta a un possibile rientro tra i convocati per la successiva sfida contro il Cagliari, mentre per l'esterno campano i tempi sono più lunghi: la situazione verrà valutata giorno dopo giorno, con l'obiettivo di riaverlo a disposizione dall'inizio di dicembre.
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