Alieu Njie è favorito per una maglia da titolare contro l’Udinese al Bluenergy Stadium. Durante la sosta per le Nazionali, un problema muscolare alla coscia lo aveva costretto a ridurre l’intensità degli allenamenti e lunedì a Monza Vanoli lo aveva fatto partire dalla panchina. Nel finale contro i brianzoli lo svedese aveva cercato la profondità e dato vivacità alla manovra. Ora che ha smaltito il problema fisico, il classe 2005 è pronto a riprendersi il posto in attacco.

Njie ha collezionato 10 presenze in Serie A e una in Coppa Italia, con tre gol segnati in altrettante partite consecutive contro Atalanta, Sassuolo e Juventus, oltre a tre assist. Con 750 minuti complessivi è ottavo nella rosa viola per minutaggio e figura tra gli attaccanti più utilizzati insieme a Mastantuono e Pellegrino. A Udine Vanoli conta sulla sua capacità di attaccare gli spazi per dare più ritmo e concretezza alla Fiorentina dopo il ko di Monza.

Il riscatto dal Torino scatterà alla prima partita della Fiorentina dopo il 5 febbraio, a prescindere dall’impiego di Njie. Il club viola verserà altri 12 milioni di euro, che si aggiungeranno ai quattro già pagati per il prestito oneroso, per un investimento complessivo di 16 milioni. La trasferta in Friuli è la prima occasione dopo il recupero per dare continuità a quanto mostrato nei primi mesi in viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.