VIDEO VN - Maya Cherubini e il centrocampista perfetto maschile e femminile

La Fiorentina continua a lavorare al Viola Park per preparare la ripresa del campionato e la delicata trasferta contro il Monza, in programma lunedì 23 novembre. Come riporta il Corriere dello Sport, anche nella giornata di ieri la squadra viola ha sostenuto una doppia seduta d'allenamento, con Paolo Vanoli intenzionato a sfruttare la sosta per recuperare quanti più giocatori possibile.

Tra gli osservati speciali ci sono Arthur Atta e Cher Ndour. Il centrocampista francese continua ad alternare lavoro in gruppo a sedute personalizzate per superare il sovraccarico all'addome che lo tiene lontano dal campo da quasi due mesi. Ieri si è allenato a parte. Ndour, invece, è rientrato anticipatamente dal ritiro dell'Under 21 a causa di un fastidio alla caviglia e ha svolto un lavoro specifico per recuperare dal problema.

Prosegue il percorso di recupero anche per Marin Pongracic e Fabiano Parisi, entrambi ancora alle prese con i rispettivi infortuni. L'obiettivo di Vanoli è arrivare alla sfida con il Monza nelle migliori condizioni possibili, provando a recuperare tutti gli indisponibili.