Vanoli si divide tra fiducia nelle qualità della Fiorentina e preoccupazione per i risultati. Contro il Como ha apprezzato gioco e impegno, ma pesano i diciassette gol subiti e il fatto di non essere mai passati in vantaggio. La priorità resta trovare equilibrio tra efficacia offensiva e solidità difensiva.

A San Siro il tecnico chiede una partita completa, con attenzione e continuità superiori rispetto alle ultime uscite. La Fiorentina dovrà affrontare l’Inter con l’ambizione di fare punti e vincere, accompagnando però questa mentalità con l’umiltà necessaria contro un avversario fortissimo. Atteggiamento e prestazione saranno indicativi della crescita della squadra.

Sul piano individuale, Vanoli conferma piena fiducia a De Gea e apre alla titolarità di Dodô, mentre vede attualmente Jimenez a destra. Ndour merita il posto ma deve mantenere alta la concentrazione; Oulai deve conquistarselo indipendentemente dal costo del cartellino. Elogi a Mastantuono e incoraggiamento a Njie, chiamato a reagire alle critiche. Il tecnico ribadisce infine l’unità interna al club e la fiducia nel direttore sportivo, pur riconoscendo l’incertezza che accompagna il mestiere di allenatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.