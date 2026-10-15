Vanoli ha provato il 4-3-3 in vista della sfida contro il Como, con Mastantuono regolarmente in gruppo dopo l’intervento di riduzione e sintesi della frattura al quarto metacarpo della mano sinistra. Sia la scelta del modulo sia la titolarità dell’argentino saranno però valutate negli allenamenti fino a sabato.

L’obiettivo è rendere il centrocampo più compatto e solido rispetto al 4-2-3-1, evitando l’inferiorità numerica contro una squadra che punta su possesso, qualità nella costruzione e ripetute verticalizzazioni. Nelle prove, Brescianini ha affiancato Fagioli e Ndour; in alternativa è stato impiegato Oulai accanto ai due italiani, arretrato di qualche metro rispetto alla posizione occupata a Marassi.

Sulle fasce hanno agito Mastantuono e Njie, ai lati di Pellegrino o Beto, con l’argentino nuovamente favorito nel ballottaggio. Un’ulteriore soluzione prevede Gonçalves a metà fra centrocampista e trequartista: il 4-2-3-1 potrebbe essere temporaneamente accantonato, soprattutto con Atta assente, ma resta una risorsa per valorizzare il potenziale offensivo viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.