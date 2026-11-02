Paolo Vanoli ha difeso con decisione Nicolò Fagioli nella conferenza stampa alla vigilia del Sassuolo, giudicando eccessive le critiche ricevute dopo la gara con l’Atalanta. Rispondendo a una domanda su Oulai, il tecnico ha ricordato il ruolo centrale dell’ex juventino nella scorsa stagione e il suo valore da giocatore della Nazionale, sottolineando che un primo tempo sbagliato non può cancellarne l’importanza.

Vanoli ha ribadito che Fagioli può giocare sia da mezzala sia da regista, ruolo nel quale, secondo l’allenatore, ha disputato la sua migliore stagione l’anno scorso. Il riferimento all’assenza di un centrocampista come Tonali evidenzia anche i limiti delle alternative disponibili. Nonostante gli errori di precisione e il nervosismo mostrati contro l’Atalanta, il numero 44 dovrebbe quindi conservare il posto da titolare nella delicata trasferta del Mapei: il tecnico non lo considera il responsabile dei cinque punti raccolti in nove giornate.

La fiducia dell’allenatore si accompagna però alla richiesta di un salto di qualità. Il classe 2001 non può più essere considerato soltanto un giovane da aspettare: la Fiorentina e i tifosi chiedono che trasformi le sue qualità tecniche in un rendimento più continuo e in una maggiore capacità di guidare la squadra, assumendosi le responsabilità che il suo talento comporta. Lo scrive il Corriere dello Sport.