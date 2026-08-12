VIDEO VN - Grosso: “Valdepenas e Mourinho? Ecco cosa ci siamo detti”

Di fatto è rimasto quasi in ombra rispetto a Mastantuono, pur venendo anche lui da Madrid. Ma Victor Valdepenas è tutt'altro che da meno rispetto all'argentino. Non solo perché è arrivato cronologicamente prima in viola, ma perché sa fare tanto e probabilmente anche bene.

Duttilità al servizio di Grosso

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Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega come con le sue caratteristiche di terzino, centrale e giocatore capace di ricoprire più ruoli sia un gran colpo. L'abilità in marcatura, la grande qualità sulla fascia sinistra: è probabilmente quella la zona in cui agirà. D'altronde le sue caratteristiche parlano chiaro: corsa da atleta, testa sempre alta, qualità e personalità da vendere. Sa anche prendere iniziative e responsabilità. Certo, le amichevoli non possono fare giurisprudenza, ma quanto dimostrato finora non è certo banale.