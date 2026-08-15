La Fiorentina comincia la stagione centrando l'obiettivo: 4-1 al Benevento e qualificazione al turno successivo di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Pisa-Empoli. La partita si mette subito in discesa: dopo poco più di un minuto Atta approfitta di un errore di Prisco e serve Gudmundsson per l'1-0. Il Benevento prova comunque a giocare senza timori, ma poco dopo la mezz'ora Kean firma il raddoppio con una bella conclusione acrobatica sul cross di Joao Mario.

Grosso conferma il 4-3-2-1 utilizzato nelle amichevoli, con Gudmundsson e Atta alle spalle di Kean e Fagioli in regia tra Ndour e Brescianini. Nonostante il maggiore possesso palla del Benevento, la qualità viola emerge soprattutto nelle accelerazioni e nelle riconquiste, sfruttando i piedi di Fagioli, Atta e Gudmundsson e la spinta sulle fasce. Joao Mario colpisce anche una traversa, mentre De Gea deve intervenire su Lamesta, il giocatore più pericoloso degli ospiti.

Nella ripresa la Fiorentina chiude definitivamente la gara nel giro di pochi minuti: Ranieri realizza il 3-0 dopo la sponda di Dragusin su corner di Fagioli, quindi Ndour firma il poker sull'assist di Brescianini. Lamesta trova il gol del Benevento, poi spazio alla passerella dei nuovi acquisti, con Mastantuono e Oulai accolti dagli applausi dei 16mila del Franchi. Da segnalare anche l'esordio del classe 2010 Croci, il più giovane debuttante della storia viola, mentre Atta lascia il campo per un problema muscolare alla coscia. Una prima serata che conferma il grande entusiasmo intorno alla nuova Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.