La Fiorentina riprenderà oggi pomeriggio gli allenamenti al Viola Park, dopo la giornata di riposo concessa ieri da Vanoli per recuperare energie. Comincia così la preparazione della sfida contro il Como di Fabregas, in programma domenica alle 15 al Franchi, nella quale i viola dovranno riscattare la sconfitta di sabato a Marassi, consapevoli di non potersi permettere altri passi falsi.

Per Mastantuono e compagni è prevista un’unica seduta, a differenza della scorsa settimana. L’obiettivo è tornare in campo più freschi e preparare una risposta convincente dopo il passo falso contro il Genoa.

Restano da valutare le condizioni di Arthur Atta, escluso dalla trasferta di Genova per un sovraccarico funzionale all’addome. Ieri il centrocampista ex Udinese, classe 2003, si è presentato al centro sportivo di Bagno a Ripoli nonostante il giorno libero, proseguendo il lavoro specifico. Seguirà un programma personalizzato per accelerare il recupero, ma la sua presenza tra i convocati contro il Como è ancora incerta. Lo scrive il Corriere dello Sport.