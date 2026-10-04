L’espulsione di Radu Dragusin al 22’ di Polonia-Romania, conclusa 6-0 per i padroni di casa, consentirà al difensore di rientrare prima a Firenze. Il rosso mostrato dall’arbitro Urs Schnyder è arrivato dopo un lancio sbagliato e una spinta in area su Lewandowski, che ha poi trasformato il rigore. Un episodio che chiude due settimane difficili per il romeno.

Dragusin era stato titolare, senza convincere, nella sconfitta per 2-1 in Svezia, poi aveva seguito dalla tribuna il ko interno per 2-4 contro la Bosnia, esclusione accompagnata dalle polemiche del suo agente verso il ct Hagi. La squalifica gli farà saltare la quarta e ultima partita della pausa internazionale, prevista domani contro la Svezia: il classe 2002 è atteso a Firenze già martedì, permettendo a Vanoli di lavorare subito su un leader difensivo, sempre titolare in campionato ma da recuperare dopo le difficoltà in Nazionale.

La Fiorentina osserverà intanto due giorni di riposo, oggi e domani, riprendendo gli allenamenti martedì. Oltre a Dragusin sarà presente anche Christ Oulai. Dei restanti cinque viola impegnati con le nazionali, l’ultimo a rientrare sarà Mastantuono, atteso in Italia l’8 ottobre. Lo scrive il Corriere dello Sport.