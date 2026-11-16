Alieu Njie è diventato uno dei riferimenti offensivi della Fiorentina di Paolo Vanoli, che lo aveva già lanciato al Torino. In nove presenze di campionato ha segnato tre gol e fornito un assist, tutti nelle ultime tre giornate. Ha colpito di testa contro l’Atalanta, ha segnato con un tiro a giro in corsa contro il Sassuolo, servendo anche l’assist a Pellegrino, e ha trovato il gol contro la Juventus.

Sulla fascia sinistra Njie dà profondità e crea occasioni grazie alla capacità di puntare l’uomo, mentre deve ancora crescere nella fase difensiva. Con il rientro di Arthur Atta, Vanoli avrà più soluzioni davanti. Lo svedese resta una prima scelta sia nel 4-3-3 sia nel 4-2-3-1 e potrebbe incidere a gara in corso qualora il tecnico scegliesse il 4-3-2-1 con Gonçalves e Mastantuono alle spalle di Pellegrino.

Le prestazioni in viola gli sono valse la chiamata nella nazionale maggiore svedese di Graham Potter per le gare di Nations League contro Bosnia-Erzegovina e Polonia. Rimasto in panchina nella prima, Njie può debuttare a Breslavia. La Fiorentina ha investito su di lui 16 milioni di euro, di cui 4 per il prestito oneroso e 12 per l’obbligo di riscatto, oltre agli eventuali bonus. Lo scrive il Corriere dello Sport.