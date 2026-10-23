Il gol di Douvikas per il definitivo 3-1 del Como, con una conclusione non irresistibile passata sotto le gambe di De Gea, ha riacceso il dibattito sul rendimento del portiere. Lo spagnolo sta attraversando un avvio difficile, dentro una crisi collettiva che vede la Fiorentina penultima con quattro punti in sette giornate. Le responsabilità coinvolgono più reparti, ma anche le sue prestazioni impongono una riflessione sul presente e sulle prospettive future.

Senza dimenticare il valore di De Gea e il suo contributo nelle ultime stagioni, due dati evidenziano le difficoltà: i 17 gol subiti dalla peggior difesa del campionato e l’ultimo posto nella graduatoria degli xG evitati, con un saldo di -3,4, contro il +4,5 del migliore, Palmisani del Frosinone. Questa statistica confronta i gol attesi sulla base dei tiri affrontati con quelli effettivamente incassati e indica che lo spagnolo ha subito più reti del previsto.

Il rendimento del portiere, però, non basta a spiegare i problemi viola. La fragilità difensiva, le numerose occasioni concesse e lo scarso equilibrio della squadra incidono inevitabilmente anche sul suo lavoro. Nelle prime giornate De Gea si è spesso trovato esposto alle offensive avversarie senza un’adeguata protezione. Lo scrive il Corriere dello Sport.