A tre settimane dalla chiusura del mercato, in casa Fiorentina resta ancora da risolvere la situazione dei principali esuberi: Riccardo Sottil, Antonin Barak e M'Bala Nzola. I tre non fanno parte del progetto tecnico e dall'inizio del ritiro lavorano separatamente dal gruppo, aspettando una soluzione. Per Barak sembrava ormai definito il trasferimento all'Apoel Nicosia, ma l'operazione è saltata circa due settimane fa per questioni fiscali.

Trovare una sistemazione permetterebbe alla Fiorentina anche di alleggerire sensibilmente il monte ingaggi. Barak e Nzola guadagnano circa 1,5 milioni netti a stagione ciascuno, mentre Sottil percepisce poco più di un milione. L'obiettivo del club e dei giocatori è quindi trovare una soluzione entro la chiusura del mercato italiano, senza escludere successivamente eventuali opportunità provenienti dall'estero.

La lista dei possibili partenti comprende però anche altri giocatori. Niccolò Fortini, in scadenza nel 2027, piace a Torino e Sassuolo, mentre Marco Brescianini e Giovanni Fabbian potrebbero essere utilizzati come contropartite in operazioni in entrata, compresa quella per Thorstvedt. Da seguire infine Dodò: la Fiorentina continua a valutarlo circa 15 milioni, ma, qualora non arrivassero offerte ritenute adeguate, resta concreta la possibilità di discutere un rinnovo del contratto. Lo scrive il Corriere dello Sport.