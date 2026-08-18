Infine c'è Jadon Sancho, nome non nuovo né per la Fiorentina né per il mercato italiano. L'inglese, oggi 26enne, resta un talento indiscutibile e in passato ha raggiunto una valutazione di circa 130 milioni di euro. La sua esplosione è arrivata al Borussia Dortmund, che aveva deciso di puntare su di lui acquistandolo appena 17enne dal Manchester City.

Nel 2021 il ritorno a Manchester, questa volta allo United per circa 70 milioni, ha paradossalmente coinciso con l'inizio di un lento declino. Sancho non è riuscito a confermare le aspettative e sono seguiti diversi prestiti, accompagnati da dubbi sul suo rendimento e sulla sua continuità: prima il ritorno al Borussia Dortmund, poi le esperienze in Inghilterra con Chelsea e Aston Villa.

Terminato il contratto con il Manchester United alla fine della scorsa stagione, Sancho è attualmente svincolato. Una situazione che potrebbe teoricamente renderlo un'occasione di mercato anche per la Fiorentina. Se i viola lo avessero voluto fortemente avrebbero probabilmente potuto muoversi prima, ma la pista non può essere esclusa definitivamente: le vie del mercato restano infinite. Lo scrive il Corriere dello Sport.