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Corriere dello Sport

CorSport: “Tedesco lo mette alla porta. A Grosso potrebbe servire. Piace Dominguez”

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La Fiorentina continua a seguire con attenzione Benji Dominguez, esterno offensivo argentino classe 2003 del Bologna
Redazione VN

La Fiorentina continua a seguire con attenzione Benji Dominguez, esterno offensivo argentino classe 2003 attualmente in forza al Bologna. Il giocatore piace per le sue qualità nell’uno contro uno, la velocità e la capacità di creare superiorità numerica, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per rinforzare le corsie offensive viola.

Nonostante una stagione sottotono, chiusa con 20 presenze complessive, appena 7 da titolare e 3 assist senza reti, Dominguez mantiene un buon mercato. La Fiorentina lo considera una delle possibili opzioni per il reparto offensivo, anche se la concorrenza è ampia e comprende club italiani ed esteri.

Il Bologna, però, non ha intenzione di fare sconti. L’argentino è sotto contratto fino al 2029 e i rossoblù vogliono attendere l’offerta più conveniente prima di prendere una decisione. Per questo motivo l’eventuale trattativa con la Fiorentina si preannuncia tutt’altro che semplice. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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