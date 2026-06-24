CorSport: “Tedesco lo mette alla porta. A Grosso potrebbe servire. Piace Dominguez”

La Fiorentina continua a seguire con attenzione Benji Dominguez , esterno offensivo argentino classe 2003 attualmente in forza al Bologna. Il giocatore piace per le sue qualità nell’uno contro uno, la velocità e la capacità di creare superiorità numerica, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per rinforzare le corsie offensive viola.

Nonostante una stagione sottotono, chiusa con 20 presenze complessive, appena 7 da titolare e 3 assist senza reti, Dominguez mantiene un buon mercato. La Fiorentina lo considera una delle possibili opzioni per il reparto offensivo, anche se la concorrenza è ampia e comprende club italiani ed esteri.