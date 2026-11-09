VIDEO - Vanoli difende De Gea e bacchetta Oulai: "Quel giallo non è da Kanté"

Il 2-2 del Franchi premia la Juventus per aver fatto la partita a lungo e rimontato due volte, ma lascia alla Fiorentina il rimpianto per le occasioni del finale. I viola passano dopo quattro minuti con Pellegrino, lasciato solo sul secondo palo sull’unico corner del loro primo tempo. Per l’ex Parma, seguito dalla Juve in estate, è il quarto gol in campionato. I bianconeri rispondono con la pressione voluta da Spalletti e trovano l’1-1 con Woltemade, al primo centro in Serie A, su un’azione di Kolo Muani favorita da un errore di Viery. Il francese sfonda ancora a destra, ma De Gea respinge di piede il tentativo del tedesco.

La Juve chiude il primo tempo con il 65% di possesso, 13 tiri e otto corner, ma quando allenta la pressione la Fiorentina trova campo per ripartire. I viola tornano avanti a inizio ripresa. Oulai apre il gioco, Jiménez crossa e Vicario respinge corto, permettendo a Njie di infilarsi tra McKennie e Bremer e segnare il 2-1. Spalletti risponde con Alajbegovic, Zhegrova e Celik per Boga, Woltemade e Cabal. Vanoli inserisce Brescianini e Fagioli, mentre il Franchi tributa una standing ovation a Oulai.

Dopo un intervento decisivo di João Mário su McKennie, la Juventus trova il 2-2 con Bremer, che colpisce di testa sul corner di Alajbegovic dopo che il pallone ha scavalcato Pellegrino. Spalletti prova a vincerla inserendo Ekhator per McKennie e riportando Kolo Muani sulla fascia, dove il francese aveva fatto più male. La Juve perde però intensità e la Fiorentina chiude in avanti. Vicario salva il pari su Brescianini e Mastantuono, rimandando ancora la vittoria al Franchi, che ai viola manca da sei mesi. Lo scrive il Corriere dello Sport.