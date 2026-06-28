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Corriere dello Sport

CorSport sul centrocampo: “Prima cessioni, poi l’assalto a Miretti”

Copertina Miretti
Tra i giocatori nel mirino c’è Fabio Miretti della Juventus, la quale ha fissato il prezzo del suo cartellino a 14 milioni di euro e non meno
Redazione VN

Fabio Paratici riflette anche sul centrocampo. La Fiorentina è piena di centrocampisti di cui liberarsi sia perché considerati esuberi, sia per accogliere dei nuovi arrivi. Tra i giocatori nel mirino c’è Fabio Miretti della Juventus, la quale ha fissato il prezzo del suo cartellino a 14 milioni di euro e non meno.

Il Bologna non offrirà quella cifra e terra il punto, quindi potrebbe provarci la società Viola che nel frattempo ha già incassato il benestare del classe 2003. A cui la Juve ha fatto sapere chiaramente di doversi trovare una sistemazione in quanto ai margini del progetto tecnico di Luciano Spalletti. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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