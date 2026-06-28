CorSport sul centrocampo: “Prima cessioni, poi l’assalto a Miretti”

Tra i giocatori nel mirino c’è Fabio Miretti della Juventus, la quale ha fissato il prezzo del suo cartellino a 14 milioni di euro e non meno

Fabio Paratici riflette anche sul centrocampo. La Fiorentina è piena di centrocampisti di cui liberarsi sia perché considerati esuberi, sia per accogliere dei nuovi arrivi. Tra i giocatori nel mirino c’è Fabio Miretti della Juventus, la quale ha fissato il prezzo del suo cartellino a 14 milioni di euro e non meno.