La Fiorentina ha comunicato l’esito degli accertamenti su Viery Fernandes, uscito alla mezz’ora del primo tempo della gara di lunedì sera a Monza. «Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane».

I tempi di recupero del difensore brasiliano, arrivato dal Grêmio, restano incerti e dipenderanno anche dalla risposta alle prime sollecitazioni. Nell’ipotesi più favorevole lo stop potrebbe durare due o tre settimane, mentre nei casi più seri il recupero può richiedere mesi. Resta quindi possibile un rientro nel 2027.

L’infortunio aggrava l’emergenza in difesa per Paolo Vanoli. Marin Pongračić proverà ad accelerare il recupero evitando il rischio di ricadute, mentre il tecnico ha ritrovato Luca Ranieri. Il centrale ha sostituito proprio Viery a Monza, tornando in campo dopo un mese e mezzo di stop per un problema al piede. Lo scrive il Corriere dello Sport.