La Fiorentina rafforza ancora il suo legame con l’Argentina. Dopo Franco Mastantuono, Mateo Pellegrino è diventato il 35° calciatore argentino della storia viola, un arrivo dal forte valore simbolico nell’anno del Centenario. Se Mastantuono richiama idealmente la tradizione dei grandi numeri 10 argentini passati da Firenze, Pellegrino porta inevitabilmente il pensiero a Gabriel Batistuta. Un riferimento che lo stesso nuovo centravanti non ha nascosto: «Per me è un orgoglio essere alla Fiorentina, un club con una grandissima storia. Il primo che mi viene in mente è Batistuta: ha fatto tanto qua, vediamo se posso fare “qualcosina” anch'io come lui».

La Fiorentina ha acquistato Pellegrino a titolo definitivo dal Parma per 25 milioni di euro complessivi: 22,5 milioni di parte fissa più 2,5 di bonus legati a gol, assist e presenze. Per l'attaccante classe 2001 contratto fino al 2031 e un ingaggio crescente per un totale di circa otto milioni. Un'operazione costruita da tempo da Paratici e portata avanti lontano dai riflettori: martedì è arrivato l'accordo definitivo con il giocatore, mentre mercoledì è stata raggiunta l'intesa economica con il Parma. Il suo arrivo è coinciso con la partenza di Roberto Piccoli verso il Bologna.

Ieri Pellegrino ha svolto le visite mediche a Villa Donatello, prima di raggiungere il Viola Park per gli ultimi accertamenti e il primo incontro con Fabio Grosso e i nuovi compagni. Per motivi burocratici legati al deposito del contratto non potrà essere convocato per la sfida di Coppa Italia contro il Benevento, ma l'argentino ha già mostrato grande entusiasmo: «Ho parlato con Franco, che mi ha scritto appena ha saputo che potevo venire a Firenze. Non vedo l’ora di iniziare, voglio aiutare i compagni e mettermi al servizio della squadra con grande impegno. E mi piace fare gol». Lo scrive il Corriere dello Sport.