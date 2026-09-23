Parisi ha a disposizione le strutture del VP
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Fabiano Parisi prosegue al Viola Park la riabilitazione dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata il 17 maggio contro la Juventus. Operato dopo l’infortunio, il terzino viola era inizialmente atteso in campo a novembre, ma il rientro potrebbe slittare a gennaio.
La Fiorentina segue una linea prudente e punta a completare il recupero senza affrettare i tempi. Parisi ha a disposizione le strutture del centro sportivo viola per lavorare sul ritorno in squadra.
Paolo Vanoli aspetta di riaverlo a disposizione. Dopo averlo impiegato anche da esterno offensivo nella scorsa stagione, il tecnico potrebbe utilizzarlo come terzino sinistro in alternanza con Victor Valdepeñas. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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