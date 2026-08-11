Franco Mastantuono si prepara al possibile debutto con la Fiorentina. A otto giorni dall’accoglienza ricevuta all’aeroporto di Peretola, il talento argentino potrebbe scendere in campo venerdì contro il Benevento nei trentaduesimi di Coppa Italia, a 83 giorni dalla sua ultima partita ufficiale, Real Madrid-Athletic Club. Dopo settimane di riflessioni sul proprio futuro, il classe 2007 ha scelto di lasciare temporaneamente Madrid e puntare sull’Italia e sulla Fiorentina per trovare maggiore continuità.

Le ultime settimane non sono state semplici per Mastantuono, che aveva anche chiesto di non disputare l’amichevole del 1° agosto proprio tra Real Madrid e Fiorentina, quando il suo trasferimento era ormai vicino. L’arrivo a Firenze e il grande entusiasmo dei tifosi sembrano però avergli restituito serenità. Nel primo allenamento con la squadra si è mostrato sorridente e in buone condizioni fisiche, tanto che Fabio Grosso potrebbe utilizzarlo contro il Benevento, dal primo minuto oppure a gara in corso.

Il tecnico sta già lavorando alla nuova Fiorentina costruita anche intorno alle caratteristiche dell’argentino. Mastantuono dovrebbe partire dalla destra con libertà di accentrarsi sul suo mancino, diventando una sorta di regista offensivo, con un ruolo centrale nella manovra e anche sui calci piazzati. Il possibile debutto arriverà inoltre in una giornata particolare: venerdì 14 agosto Mastantuono compirà 19 anni. Una vittoria contro il Benevento sarebbe il regalo ideale per lui e per i circa 7mila tifosi che, nonostante Ferragosto e il caldo, sono attesi al Franchi. Lo scrive il Corriere dello Sport.