La Fiorentina di Vanoli ha conquistato quattro punti contro Venezia e Napoli con un contributo ancora limitato di Pedro Gonçalves. Il portoghese è entrato nel finale di entrambe le gare, senza ripetere quanto di buono aveva mostrato nella mezz’ora giocata in Coppa Italia contro il Pisa. La fiducia del tecnico, però, è chiara: «Pedro mi entusiasma».

Arrivato dallo Sporting in prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni, Gonçalves porta a Firenze esperienza e qualità offensiva. Si definisce un numero 10 e predilige giocare al centro, alle spalle dell’attaccante, anche se può essere impiegato sulla fascia sinistra come alternativa a Njie.

Nel 4-2-3-1 scelto da Vanoli, il portoghese potrebbe trovare spazio da trequartista, posizione occupata finora da Atta. Prima, però, deve raggiungere la condizione migliore. «Sarò al meglio dopo la sosta», ha detto Gonçalves: le prossime settimane di lavoro potranno aiutarlo a entrare pienamente nei meccanismi della squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.