Il Corriere dello Sport analizza la Fiorentina dopo la seconda sosta: crescono gli attaccanti, ma restano le difficoltà difensive e di gioco.
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La Fiorentina arriva alla seconda sosta di campionato con cinque punti nelle ultime tre partite, mostrando segnali di crescita ma anche limiti ancora evidenti. Il Corriere dello Sport analizza i progressi della squadra di Vanoli, individuando aspetti positivi e questioni da risolvere in vista della ripresa contro il Monza.
Tra le note più incoraggianti c'è il rendimento degli attaccanti, con Pellegrino e Mastantuono a quota quattro gol e Njie che ne ha realizzati tre dall'arrivo di Vanoli. Bene anche la capacità di reagire alle difficoltà, l'intensità agonistica e l'impatto dei calciatori subentrati, spesso decisivi nel cambiare le partite.
Restano però diverse criticità, a partire da una fase difensiva che concede troppe occasioni e reti. Anche il gioco procede a strappi e manca ancora un'identità precisa, complice l'assenza di riferimenti definiti a centrocampo. Inoltre, gli esterni offensivi, Mastantuono in particolare, sono spesso costretti a sacrificarsi in fase di ripiegamento. Progressi incoraggianti, dunque, ma il lavoro per trovare un equilibrio è ancora lungo.
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