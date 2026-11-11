La Fiorentina arriva alla seconda sosta di campionato con cinque punti nelle ultime tre partite, mostrando segnali di crescita ma anche limiti ancora evidenti. Il Corriere dello Sport analizza i progressi della squadra di Vanoli, individuando aspetti positivi e questioni da risolvere in vista della ripresa contro il Monza.

Tra le note più incoraggianti c'è il rendimento degli attaccanti, con Pellegrino e Mastantuono a quota quattro gol e Njie che ne ha realizzati tre dall'arrivo di Vanoli. Bene anche la capacità di reagire alle difficoltà, l'intensità agonistica e l'impatto dei calciatori subentrati, spesso decisivi nel cambiare le partite.

Restano però diverse criticità, a partire da una fase difensiva che concede troppe occasioni e reti. Anche il gioco procede a strappi e manca ancora un'identità precisa, complice l'assenza di riferimenti definiti a centrocampo. Inoltre, gli esterni offensivi, Mastantuono in particolare, sono spesso costretti a sacrificarsi in fase di ripiegamento. Progressi incoraggianti, dunque, ma il lavoro per trovare un equilibrio è ancora lungo.