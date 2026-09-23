Dopo le difficoltà nelle sconfitte contro Roma, Frosinone e Torino, Radu Dragusin ha mostrato segnali di crescita con il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola. La prova più convincente è arrivata contro il Napoli, quando il difensore rumeno ha avuto la meglio nel duello con Hojlund.

Il suo agente Florian Menea ha raccontato a Radio Bruno di aver parlato a lungo con lui dopo la gara con il Frosinone. Secondo il procuratore, il recupero dall’infortunio subito al Tottenham ha inciso sulla condizione di Dragusin, ma la prestazione contro il Napoli ha mostrato le sue qualità: «È stato impressionante», ha detto.

Fabio Paratici conosce Dragusin dai tempi della Juventus e lo ha voluto a Firenze per ricostruire la difesa. Dopo un avvio complicato anche per tutta la squadra, la sfida con il Napoli offre una prima conferma delle ragioni di quella scelta. Lo scrive il Corriere dello Sport.