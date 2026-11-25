Il Corriere dello Sport critica l'equilibrio tattico della Fiorentina: quattro attaccanti e appena due centrocampisti espongono troppo la difesa.
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La Fiorentina deve cambiare qualcosa anche sul piano tattico. Dopo la pesante sconfitta contro il Monza, il Corriere dello Sport mette sotto accusa l'assetto scelto da Paolo Vanoli, ritenuto troppo sbilanciato e incapace di garantire la necessaria copertura alla difesa:
Se la linea della qualità offensiva non paga (risultati e prestazioni lo dicono in modo chiaro), bisogna cercare un’alternativa. Fin quando non avrà trovato il suo punto di equilibrio, la Fiorentina non può continuare a reggere quattro attaccanti con due soli centrocampisti. È troppo esposta, è sufficiente perdere un pallone e si ritrova gli avversari nella sua area di rigore.
E ancora:
In attesa del mercato, mettere dentro un centrocampista in più non farebbe male.
Un'indicazione precisa per Vanoli, chiamato a trovare un compromesso tra qualità offensiva ed equilibrio. La priorità, in questo momento, sembra essere quella di rendere la Fiorentina meno vulnerabile.
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