Njie è sempre più importante per la Fiorentina

Redazione VN
Fiorentina v Benevento - Coppa Italia

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Alieu Njie ha firmato contro il Sassuolo il suo secondo gol in maglia viola, battendo Stefano Turati con un destro preciso e potente al termine di un’azione personale. In precedenza aveva servito l’assist per l’1-1 di Mateo Pellegrino dopo aver vinto un duello fisico con Jay Idzes. L’ex Torino ha così confermato i progressi sul piano atletico e nella precisione al tiro, uno degli aspetti in cui aveva faticato di più.

Con due gol e due assist nelle ultime due partite, lo svedese classe 2005 ha consolidato il suo ruolo nella Fiorentina. È il nono giocatore più impiegato della rosa in stagione, con nove presenze, e il terzo attaccante per minutaggio, con 619 minuti. Arrivato il 30 agosto, a mercato quasi chiuso, aveva saltato le sfide di campionato contro Roma e Frosinone e quella di Coppa Italia contro il Benevento.

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La Fiorentina ha versato 4 milioni di euro al Torino per il prestito oneroso. L’accordo prevede un obbligo di riscatto da 12 milioni, che scatterà automaticamente alla prima partita di Serie A dei viola successiva al 5 febbraio 2027. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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