CorSport: “Polverone Bonucci-Fiorentina Primavera. Non sarà lui l’allenatore”

Non sarà Leonardo Bonucci, suggestione circolata in città che aveva generato subito un polverone social tra i tifosi a causa del suo passato

Redazione VN 22 giugno 2026 (modifica il 22 giugno 2026 | 10:22)

In attesa che si compia sul mercato, la rivoluzione di Fabio Paratici comincia dallo staff. Partendo da un nuovo preparatore dei portieri, Claudio Filippi, ex Juventus e Milan, “uomo” di Massimiliano Allegri, che qualche mese fa lo definì « Il migliore in circolazione » . Paratici, come ha fatto capire nella conferenza di giovedì scorso, vuole alzare il livello ed è convinto che una crescita in termini di risultati del club parta dall’arrivo di figure d’élite in tutti i settori della società.

Come a esempio anche quello dello scouting: l’altra novità delle ultime ore è l’ingresso al Viola Park di uno che, come Filippi, è reduce dall’esperienza al Milan. È Niccolò Orlandini, rinforzo per il settore dello scouting. Fiorentino di nascita e viola di fede, Orlandini andrà ad affiancare Lorenzo Giani con lo specifico ruolo di segretario del dipartimento scout. Un compito che servirà e non poco a una Fiorentina che non è più in grado di competere per i profili internazionali conosciuti.

Nei prossimi giorni sarà scelto anche il sostituto di Daniele Galloppa sulla panchina della Primavera campione d’Italia. Non sarà Leonardo Bonucci, suggestione circolata in città che aveva generato subito un polverone social tra i tifosi a causa del suo passato a forti tinte bianconere; tra i nomi in lizza per la guida dell’Under-20 Marco Parolo e Daniele Buzzegoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.