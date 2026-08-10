Il Bologna continua a spingere per Roberto Piccoli e la trattativa con la Fiorentina è entrata nella fase decisiva. I contatti riprenderanno oggi, con i rossoblù che hanno già compiuto diversi passi verso il centravanti. La distanza economica rimane, ma l’operazione è considerata ben avviata e il giocatore ha già dato il proprio gradimento alla destinazione.

La Fiorentina valuta Piccoli 19-20 milioni di euro, mentre il Bologna vorrebbe fermarsi a 16-17 milioni. Sartori, Fenucci e Di Vaio hanno individuato nell’attaccante il profilo giusto e hanno progressivamente migliorato la proposta: dall’iniziale prestito con diritto di riscatto si è passati all’obbligo, fino alla disponibilità ad acquistarlo direttamente a titolo definitivo.

Adesso il Bologna attende un’apertura economica della Fiorentina. Nella trattativa sarà coinvolto anche Alessandro Lucci, agente di Piccoli, per provare ad avvicinare le posizioni. Una possibile soluzione potrebbe essere l’inserimento di bonus legati ai risultati e a un’eventuale qualificazione europea dei rossoblù. Il Bologna continua comunque a valutare anche alternative per l’attacco. Lo scrive il Corriere dello Sport.