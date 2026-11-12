Nell’estate del 1983 la Fiorentina acquistò Pasquale Iachini e cedette alla Roma Francesco Graziani, uno dei migliori colpitori di testa della Serie A. Iachini, mancino schierato a sinistra, arrivava sul fondo e disegnava cross arcuati per gli attaccanti. A beneficiarne fu Paolo Monelli, che chiuse a 12 reti anche grazie ai suoi assist. All’epoca gli esterni giocavano sulla fascia del piede naturale, come Claudio Sala e Franco Causio a destra. Oggi le ali a piede invertito si accentrano soprattutto per calciare. È il caso di Orsolini, sempre in doppia cifra dal 2022-23 alla scorsa stagione, e di Berardi.

Anche la Fiorentina di Vanoli attacca così, con Mastantuono a destra e Njie a sinistra, entrambi propensi a convergere verso la porta. Al centro c’è Mateo Pellegrino, argentino di 192 centimetri e specialista nel gioco aereo. Dall’8 marzo 2025, quando segnò il suo primo gol di testa in Serie A nel 2-2 tra Parma e Torino, ne ha realizzati nove con questo fondamentale. Nei cinque maggiori campionati europei solo Ante Budimir, croato dell’Osasuna alto 190 centimetri, ne ha segnati altrettanti nello stesso periodo. L’ultimo è valso il vantaggio contro la Juventus, con uno stacco sul secondo palo su calcio d’angolo di Pedro Gonçalves.

I dati Opta collocano la Fiorentina all’ultimo posto con il Milan per cross su azione, con 124 in 11 partite, poco più di 11 ogni 90 minuti. La Juventus guida con 198. La manovra viola produce comunque occasioni per i suoi attaccanti. Mastantuono è secondo per tiri totali con 44, due in meno di Nico Paz, e ha segnato quattro gol contro i tre del connazionale. Anche Pellegrino è già a quattro reti, il doppio della scorsa stagione. La variazione proposta è invertire le fasce in alcuni momenti della partita, così da permettere a Mastantuono e Njie di crossare con il piede naturale e sfruttare più spesso il gioco aereo del centravanti. Lo scrive il Corriere dello Sport.