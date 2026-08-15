Una delle priorità riguarda il terzino sinistro, con il club alla ricerca di un giocatore da alternare a Victor Valdepenas
VN - Questa è la Fiorentina di Grosso? Presto (non troppo) per dirlo
La Fiorentina conta di acquistare un altro centrocampista entro la fine del mercato, indipendentemente dall’esito della trattativa per Thorstvedt. Fabio Grosso ha chiesto complessivamente tre rinforzi per completare la rosa a sua disposizione.
Una delle priorità riguarda il terzino sinistro, con il club alla ricerca di un giocatore da alternare a Victor Valdepenas. Tra i profili seguiti ci sono Francisco Moura del Porto, oltre a Manuel Lazzari e Nuno Tavares, entrambi in uscita dalla Lazio.
La Fiorentina vuole inoltre inserire un esterno offensivo. Continua a piacere Johan Bakayoko del Lipsia, anche se il club tedesco deve ancora convincersi a cederlo. Resta tra le possibili alternative Matteo Cancellieri, in scadenza di contratto con la Lazio nel 2027. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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