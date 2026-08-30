La Fiorentina ha trovato l’accordo con il Torino per Alieu Njie. L’esterno classe 2005 arriverà a titolo definitivo per 16 milioni di euro più 4 di bonus, con il 10% sulla futura rivendita in favore del club granata. Decisivo il via libera del presidente Urbano Cairo, mentre il giocatore aveva già accettato la destinazione viola. Le visite mediche sono previste oggi.

Prosegue invece il confronto con il Manchester United per Joshua Zirkzee, prima scelta per sostituire Moise Kean, il cui trasferimento al Como resta in attesa. Paratici lavora insieme all’agente dell’olandese e propone un prestito oneroso da 5-6 milioni con diritto di riscatto vicino ai 30. Un ruolo importante potrebbe averlo la Juventus: se Jonathan David resterà a Torino, i bianconeri non dovrebbero muoversi per Zirkzee, lasciando campo libero alla Fiorentina.

La società viola ha comunque preparato le alternative. È stata presentata un’offerta ufficiale all’Everton per Beto, seconda scelta per l’attacco e valutato circa 20 milioni. Nelle ultime ore è stato effettuato anche un sondaggio per Wilfried Gnonto del Leeds, entrato nella lista di Paratici come possibile ulteriore rinforzo offensivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.