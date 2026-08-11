La Fiorentina vuole cancellare uno dei problemi principali della scorsa stagione: i 13 gol subiti di testa in campionato, dato peggiore della Serie A. Anche per questo la dirigenza ha deciso di investire su Radu Dragusin, 191 centimetri per 85 chili, individuato come il giocatore ideale per dare maggiore struttura e solidità a una difesa che nel 2025/26 aveva mostrato evidenti difficoltà nel gioco aereo.

Fabio Paratici conosce bene Dragusin dai tempi della Juventus Next Gen e ha deciso di puntare sul difensore nonostante il lungo stop provocato dalla rottura del legamento crociato. Prima dell'infortunio, soprattutto con il Genoa, il romeno aveva mostrato numeri impressionanti: nel semestre precedente al trasferimento al Tottenham aveva vinto 53 duelli aerei, più di qualsiasi altro giocatore della Serie A. Arrivato a Firenze in ottime condizioni, sta adesso lavorando per recuperare completamente le sensazioni e l'esplosività precedenti all'infortunio.

Fabio Grosso lo ha immediatamente collocato al centro della nuova linea difensiva e in appena un mese Dragusin si è già imposto come uno dei leader della squadra. Negli allenamenti e nelle amichevoli comanda il reparto e guida anche i nuovi compagni, in particolare Viery. Proprio il brasiliano ha sottolineato l'importanza del romeno: «Radu mi aiuta tanto, parla un po' di portoghese e questo mi facilita le cose». Lo scrive il Corriere dello Sport.